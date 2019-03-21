Пиотровский заявил, что сотрудники музеев не могут просто выводить акционистов из залов

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Музеи сегодня не имеют права выводить из залов людей, которые стараются привлечь к себе внимание необычной формой одежды и поведением. Об этом сообщил в четверг журналистам глава Союза музеев России, генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Накануне СМИ сообщили, что один из посетителей Третьяковской галереи разделся до нижнего белья, прошелся по нескольким залам, после чего покинул здание музея. В галерее сказали, что это несанкционированный перформанс неких "современных художников". Там добавили, "угрозы для произведений искусства и посетителей во время проведения перформанса не было".

"Просто так взять и вышвырнуть человека за шкирку мы не можем - тогда на нас подадут в суд. Нужно какими-то уговорами", - сказал Пиотровский.

По словам главы Союза музеев, инциденты, подобные произошедшему в Третьяковке, не редкость. "Что касается всяких голых людей, это обычное дело, это есть всегда. В зале Врубеля (в Третьяковской галерее - прим. ТАСС) просто нет дверей. У нас они постоянно появляются, мы закрываем двери, соответственно, люди решаются публики, и им становится неинтересно", - заявил он.

Пиотровский призвал не привлекать излишнего внимания к подобным инцидентам.