Хасиков: Калмыкия является перспективным регионом для развития индустрии туризма

ЭЛИСТА, 21 марта. /ТАСС/. Калмыкия обладает потенциалом для развития индустрии туризма, считает врио главы республики Бату Хасиков.

"Перспективы туризма колоссальны - это этнотуризм, экотуризм. Нужно укреплять бренд, чтобы люди, допустим, в столице, чаще говорили, что ездят на рыбалку в Калмыкию. Мы все знаем, как наш национальный колорит, наша культура, основная религия - буддизм - привлекает наших соседей. Это хорошо, но недостаточно сделано относительно туристической инфраструктуры - в этом плане необходимо поработать", - сказал он ТАСС.

Президент РФ Владимир Путин 20 марта принял отставку главы Калмыкии Алексея Орлова по собственному желанию и назначил врио главы республики обладателя многочисленных титулов в кикбоксинге и других видах единоборств, общественного деятеля Бату Хасикова.

Как сообщалось, в прошлом году Калмыкию посетили порядка 68 тыс. человек, что на 5% больше, чем годом ранее. Это в первую очередь туристы из соседних регионов: Ростовской, Астраханской и Волгоградской областей, Дагестана и Ставропольского края, а также из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края. Иностранные туристы чаще всего прибывают из Германии, Швейцарии и Италии.