ГИБДД: разговор по телефону за рулем увеличивает шанс попасть в ДТП в четыре раза

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Разговор по мобильному телефону и другие манипуляции с ним за рулем увеличивают шанс водителя попасть в ДТП. Об этом сообщили ТАСС в ГИБДД России в четверг.

"Многие водители, осознавая опасность использования гаджетов при участии в дорожном движении, все же не готовы отказаться от наушников или смартфонов в пользу безопасности, недооценивая возможные последствия. Проведенные исследования использования телефона во время движения как для звонков, так и для набора sms-сообщений показывают, что в 100% случаев водитель не способен быстро и качественно вести машину, соблюдая все требования правил дорожного движения. Исследования показывают, что разговор по мобильному телефону во время вождения увеличивает шанс попасть в ДТП в четыре раза", - сказал собеседник агентства.

Наиболее критичными, по мнению экспертов, являются ситуации, когда водители автомобилей пишут sms-сообщения во время движения, уточнили в ГИБДД.

"Телефонные разговоры, написание sms-сообщений, пользование другими возможностями смартфонов за рулем специалисты называют рассеянным вождением, когда человек, отвлекаясь от дороги, не всегда может вовремя заметить опасность. Кроме того, часто невозможно предсказать степень воздействия негативной информации, получаемой по телефону, и прочих стрессовых ситуаций, которые могут заблокировать самоконтроль даже опытного автолюбителя", - отметили в ведомстве.

Там напомнили, что за данное правонарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 1,5 тыс. рублей.

В Госавтоинспекции России сообщили, что всего в 2018 году на российских дорогах в автоавариях погибли 18,2 тыс. человек. При этом по итогам прошлого года удалось сократить число погибших в ДТП на 4,6%. Всего, по данным ГИБДД, произошли 168 тыс. автоаварий. "Общее количество ДТП уменьшилось на 0,8%, число раненых сократилось на 0,2%. Травмы на дорогах получили более 214,8 тыс. человек", - отметили в ведомстве.