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Северная Осетия и Иран будут разрабатывать туристические маршруты

В Национальном музее во Владикавказе планируется выделить площадки для организации постоянной экспозиции иранских ремесел

ВЛАДИКАВКАЗ, 21 марта. /ТАСС/. Северная Осетия и Иран договорились о совместной разработке туристических маршрутов для увеличения количества туристов из Ирана. Договоренность была заключена на рабочей встрече полномочного представителя Северной Осетии при президенте РФ Бориса Джанаева с советником по культуре посольства Исламской Республики Иран в Москве Мохагеком Али, сообщается на сайте постпредства.

"Для развития туристического потенциала Северной Осетии предлагаю совместно с иранской стороной разработать туристические маршруты с учетом географических, природных, социально-экономических и историко-культурных особенностей нашего региона, а также определить туроператоров, которые займутся этим. Считаю, что хорошим стимулом для активизации бизнеса станет возобновление торговых связей. Так, в перспективе, мы сможем говорить об открытии авиарейсов между нашей республикой и Ираном", - приводятся слова Джанаева.

По его словам, сейчас в туристическом направлении уже разработана дорожная карта. В ближайшее время также планируется выделение площадки в Национальном музее во Владикавказ для организации постоянной экспозиции иранских ремесел, а также создании аналогичной осетинской экспозиции на территории Ирана.

Мохагек Али обратился с инициативой установки во Владикавказе на территории Северо-Осетинского государственного университета им. К. Л. Хетагурова памятника персидскому поэту Фирдоуси, написавшему культовый национальный эпос Ирана "Шах-Намэ" или "Царская книга".

Джанаев предложил установить в университете имени Алламе Табатабаи памятник основоположнику осетинской литературы Коста Хетагурову, а также проработать возможность создания совместных культурных программ между республиками.

Также в Иране идет подготовка к проведению второй международной научно-практической конференции "Иран - Северный Кавказ: история и перспективы сотрудничества", на которой планируется участие высокопоставленных гостей. Кроме того, готовятся съемки документального фильма об Осетии, который покажут по государственным каналам Ирана.

Теги
ИранРоссияСеверная Осетия
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