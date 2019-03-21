Россия лидирует по темпам снижения смертности от туберкулеза

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Россия в течение последних пяти лет является мировым лидером по темпам снижения смертности от туберкулеза: этот показатель составил 14,3% против среднего общемирового показателя в 3%. Такие данные на пресс-конференции в ТАСС, посвященной государственной противотуберкулезной политике РФ, привела первый замминистра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева.

"Темпы снижения [смертности от] туберкулеза в России составляют 14,3%, а по данным ВОЗ, в мире это 3% всего. Поэтому по темпам снижения Россия идет впереди планеты всей", - сказала она. Несмотря на то, что смертность от туберкулеза в России все еще остается выше, чем в Европе, снижение смертности от туберкулеза наблюдается в 65 регионах России, отметила Яковлева.

"В Российской Федерации сегодня в 65 регионах идет снижение [смертности от] туберкулеза. Могу даже назвать [в качестве примеров]: Карачаево-Черкесия - в 4,8 раза, Чеченская республика - в два раза, Костромская область - 4,6 раза, Рязанская область - 63,6%, Севастополь - 41,3%", - сказала первый замглавы Минздрава РФ.

Общая заболеваемость туберкулезом в России по итогам 2018 года снизилась на 8,1%, до 44,3 случая на 100 тыс. населения, смертность - на 11,3%, до 5,5 случая на 100 тыс. населения.

По данным ВОЗ, ежегодно в мире заболевают туберкулезом 10 млн человек, каждый 10-й - ребенок. По данным за 2017 год, почти полмиллиона человек болеют туберкулезом, имеющим множественную лекарственную устойчивость. Туберкулез остается основной инфекционной причиной смертности в мире, унося ежедневно почти 4,4 тыс. жизней.

По данным Роспотребнадзора, в России в 2018 году заболели туберкулезом более 61,5 тыс. человек, что на 7,7% меньше, чем в 2017 году.