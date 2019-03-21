ВЦИОМ: Беглова поддерживает свыше 50% активного электората Петербурга

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) фиксирует достаточно высокий рейтинг временно исполняющего обязанности главы Санкт-Петербурга Александра Беглова, в настоящее время его поддерживают 48% всех респондентов. Об этом сообщил на пресс-конференции генеральный директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров.

"Последняя цифра - 48% от всех респондентов, которых мы опрашиваем, кто имеет право голоса в Петербурге, высказывается в поддержку Беглова, эта цифра достаточно устойчивая", - проинформировал он. "Если пересчитывать от активной части [избирателей], то там выходит свыше 50%. Так что если бы выборы [в Санкт-Петербурге] проходили в это воскресенье, то Беглов победил бы уже в первом туре", - заявил глава ВЦИОМ.

Выборы главы Санкт-Петербурга пройдут в единый день голосования 8 сентября.