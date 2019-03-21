NBC: автограф Трампа на Библии, проданной за $325, является поддельным

НЬЮ-ЙОРК, 21 марта. /ТАСС/. Автограф, который якобы поставил Дональд Трамп на экземпляре Библии, недавно проданном на интернет-аукционе eBay в США за $325, является поддельным. Уверенность в этом высказали эксперты, опрошенные телеканалом NBC.

Библия с автографом президента, который он якобы оставил на книге во время своей поездки по стране в предвыборную кампанию в 2016 году, была выставлена некоторое время назад на eBay анонимным владельцем за $525. В итоге стоимость лота была снижена, так как желающих приобрести его по заявленной цене не нашлось. К книге прилагался сертификат, который, по словам продавца, удостоверяет подлинность автографа Трампа.

Однако несколько экспертов в области почерковедения, с которыми проконсультировались журналисты NBC, выразили уверенность в том, что указанный автограф - фальшивка. Так, Джастин Стеффман, глава онлайн-компании AutographCOA, занимающейся проверкой подлинности автографов различных знаменитостей, заявил, что "шансы на то, что этот автограф является настоящим, равны нулю". К такому заключению он пришел после внимательного изучения фото Библии, размещенного на странице eBay. Он сравнил представленную там роспись с эталонными образцами подписи Трампа, имеющимися в базе его фирмы.

Аналогичного мнения придерживаются и два эксперта из компании PSA/DNA. Они считают, что представленная на фотографии подпись "никак не может принадлежать Трампу". Они сказали NBC, что пришли к такому заключению практически сразу же и независимо друг от друга. По словам представителя данной компании Терри Мелиа, доля фальшивых автографов, предлагаемых на eBay, составляет 50 и более процентов.

Как сказал Стеффман, автограф Трампа пользуется большой популярностью среди коллекционеров, из-за чего его очень часто пытаются подделать. "Высокая ценность, которой обладает подпись Трампа, а также ее своеобразный стиль, напоминающий диаграмму частоты ударов сердца, делают ее одной из самых подделываемых на рынке", - отметил он.

Новость о продаже книги с росчерком Трампа привлекла повышенное внимание СМИ в связи с тем, что во время состоявшегося две недели назад посещения президентом города Опелика (штат Алабама) он поставил свой автограф на нескольких Библиях прихожан одной из местных баптистских церквей. Ранее книги и другие предметы с автографами главы Белого дома уже выставлялись на eBay. Так, книга, на которой Трамп написал несколько строк для своих родителей, была продана на этой интернет-площадке за $25 тыс. Там же за $10 тыс. была продана брошюра с инаугурации Трампа, на которой свои подписи поставили он сам и вице-президент Майкл Пенс.