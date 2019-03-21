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Бывшая жена Грудинина просит полицию защитить ее от экс-супруга

Адвокат Елена Бойцова подчеркнула, что Ирина Грудинина опасается за свою безопасность

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Бывшая супруга бизнесмена, экс-кандидата в президенты РФ Павла Грудинина Ирина написала заявление в полицию с просьбой защитить ее от бывшего мужа, так как она опасается за свою безопасность. Об этом ТАСС в четверг сообщила адвокат экс-супруги Грудинина Елена Бойцова.

"Заявление было подано вчера в полицию в Московской области. Это связано с тем, что суд города Видное рассматривает дело о разделе имущества экс-супругов, и Ирина всерьез опасается за свою безопасность", - сказала адвокат. По ее словам, бывшая жена Грудинина находится в больнице и не дает комментариев для прессы.

"Насколько мне известно, Грудинин не согласен с моими требованиями о разделе имущества, стоимость которого превышает 5 млрд рублей. Павел Грудинин является влиятельным человеком в сфере бизнеса, у него есть серьезные финансовые возможности и административный ресурс. В связи с вышеизложенным я всерьез опасаюсь за свою жизнь и здоровье", - говорится в заявлении бывшей супруги бизнесмена в полицию, копия которого есть у ТАСС.

Официальным комментарием Грудинина ТАСС пока не располагает.

Грудинины развелись в августе 2018 года.

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