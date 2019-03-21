ВЦИОМ: уровень поддержки ушедших в отставку глав регионов был невысок

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Уровень поддержки населением глав регионов, подавших в отставку на этой неделе, был невысок, в России продолжается тренд на большую популярность новых кандидатов, получивших предложение возглавить тот или иной субъект Федерации от президента РФ. Об этом заявил журналистам генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.

По его словам, в России второй год фиксируется следующий тренд - "губернаторы, которые уже отработали значительное число лет на своем посту, как правило, менее популярны, чем новые кандидаты, получившие предложение возглавить регион от президента". "Таких много, пока большинство из них идет очень уверенно", - заявил Федоров.

Он сообщил, что ВЦИОМ проводил опросы в ряде регионов, где в течение этой недели произошли отставки губернаторов. "Во всех этих регионах уровень поддержки действующих губернаторов был на уровне 30 процентов", - проинформировал он, констатировав, что, таким образом, произошедшие кадровые замены были "не случайны".

В течение этой недели в отставку по собственному желанию ушли руководители пяти субъектов РФ: главы Челябинской (Борис Дубровский), Мурманской (Марина Ковтун), Оренбургской (Юрий Берг) областей, республики Алтай - Александр Бердников и Калмыкии - Алексей Орлов. У всех срок полномочий истекал в этом году.