Школы могут обязать публиковать на своих сайтах меню столовой

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Школы, детские сады и детские лагеря будут обязаны оповещать родителей об условиях организации питания детей, в том числе путем онлайн-публикации меню столовых. Соответствующее положение содержится в разрабатываемом законопроекте об основных гарантиях прав ребенка на качественное, безопасное и здоровое питание, сообщила автор инициативы, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

"Согласно законопроекту, обязательным станет информирование родителей об условиях организации питания в детских садах, школах и детских лагерях, в том числе размещение утвержденного меню на сайте учреждения", - сказала она в четверг на заседании экспертного совета, где депутаты совместно с представителями Минпросвещения, Минздрава, Минтруда и других профильных ведомств обсудили концепцию документа.

В октябре премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Яровой подготовить предложения по совершенствованию системы питания детей. Под руководством вице-спикера была создана рабочая группа, в которую вошли участники экспертного совета, представители профильных ведомств и ОНФ, члены Совета Федерации.