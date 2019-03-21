Метеорологи решили больше не присваивать штормам имена Майкл и Флоренс

ЖЕНЕВА, 21 марта. /ТАСС/. Всемирная метеорологическая организация (ВМО) больше никогда не будет присваивать имена Майкл и Флоренс штормам и ураганам в Карибском море, Мексиканском заливе, Северной Атлантике и северо-восточной части Тихого океана. Как сообщила в четверг женевская штаб-квартира ВМО, это решение, принятое ее Комитетом по ураганам, обусловлено тяжелыми последствиями "Майкла" и "Флоренс", обрушившимися в 2018 году на США и приведшими к гибели около 100 человек.

"Имена этих двух штормов, которые привели в прошлом году в Соединенных Штатах Америки к большому числу случаев гибели людей и обширным разрушениям - от северной части Флориды до Вирджинии, изъяты из списков Комитета по ураганам", - отмечает ВМО, напоминая, что этот комитет собирается ежегодно, чтобы "рассмотреть предыдущий сезон ураганов и обсудить оперативное планирование для улучшения безопасности людей и защиты жизней в последующий сезон".

Если конкретные штормы и ураганы были особенно смертоносными и разрушительными, то они исключаются из списка и заменяются другими именами, так как их повторное использование было бы проявлением "бесчувствия", пояснили в ВМО. Вместо Флоренс и Майкла в список внесены соответственно имена Франсин и Милтон, они могут быть присвоены штормам и ураганам в 2024 году. В общей сложности с 1953 года, когда штормам и ураганам стали присваивать имена, из перечня ВМО было изъято 88 имен.

Как напоминает организация, вследствие урагана "Флоренс" в сентябре 2018 года в США погиб по меньшей мере 51 человек. Последовавший за ним в октябре ураган "Майкл" унес не менее 45 жизней. Суммарный материальный ущерб оценивается в $49 млрд.

Для Карибского моря, Мексиканского залива, Северной Атлантики и северо-восточной части Тихого океана у ВМО имеется шесть списков по 21 имени в каждом. Они применяются поочередно, действуя в течение календарного года. Первому циклону года в списке присваивается имя, начинающееся на букву "А". Затем наступает очередь последующих имен в алфавитном порядке.