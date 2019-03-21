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Умерла Юлия Началова

Юлию Началову похоронили на Троекуровском кладбище

Ранее в траурном зале с артисткой простились ее близкие, поклонники и друзья

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Певица Юлия Началова, умершая 16 марта на 39-м году жизни, похоронена в четверг на Троекуровском кладбище в Москве.

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Об этом сообщила ТАСС официальный представитель артистки Анна Исаева.

Ранее в траурном зале с артисткой простились ее близкие, поклонники, друзья.

Юлия Началова была экстренно доставлена в одну из больниц Москвы в тяжелом состоянии в середине марта.

Как сообщал ТАСС ее отец, композитор Виктор Началов, певице была проведена операция на ноге, однако спасти ее не удалось. Причиной смерти Началов назвал остановку сердца после заражения крови.

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РоссияУмерла Юлия Началова
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