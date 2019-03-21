Юлию Началову похоронили на Троекуровском кладбище

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Певица Юлия Началова, умершая 16 марта на 39-м году жизни, похоронена в четверг на Троекуровском кладбище в Москве.
Об этом сообщила ТАСС официальный представитель артистки Анна Исаева.
Ранее в траурном зале с артисткой простились ее близкие, поклонники, друзья.
Юлия Началова была экстренно доставлена в одну из больниц Москвы в тяжелом состоянии в середине марта.
Как сообщал ТАСС ее отец, композитор Виктор Началов, певице была проведена операция на ноге, однако спасти ее не удалось. Причиной смерти Началов назвал остановку сердца после заражения крови.