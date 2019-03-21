Врио губернатора Забайкалья пообещал помочь с жильем многодетной семье из Читы

ЧИТА, 21 марта. /ТАСС/. Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов в четверг во время "Прямого разговора" с жителями региона пообещал помочь многодетной матери из Читы Ольге Сережиной, проживающей в аварийном доме.

Сережина рассказала, что у нее семь детей, один из которых - инвалид. Они живут в Чите в аварийном доме без удобств и воды. По словам женщины, семья обходится влажными салфетками, "чтобы хоть как-то поддержать здоровье ребенка, чтобы не было пролежней".

"Мы всеми силами должны вам помочь, - сказал Осипов, отвечая Сережиной. - Все возможности, которые у нас есть, надо предусмотреть для помощи, по всем аспектам - я говорю про медобслуживание, про реабилитацию, про решение вопросов с жильем. Сейчас возьмемся и будем заниматься".

Осипов в четверг в течение трех часов отвечал на вопросы жителей Забайкальского края в зале комплекса "Мегаполис-спорт" в Чите, где собрались около 1 тыс. человек. Передача "Прямой разговор" транслировалась в интернете, на радио и на ведущих телеканалах региона. Всего врио губернатору поступило более 6 тыс. вопросов, он успел ответить на 53 - одни задавали зрители в зале, другие озвучивали ведущие.