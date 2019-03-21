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Умер Марлен Хуциев

Марлена Хуциева похоронили на Троекуровском кладбище

Режиссер умер 19 марта в возрасте 93 лет

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Режиссера Марлена Хуциева, умершего во вторник на 94-м году жизни, похоронили на Троекуровском кладбище.

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Биография Марлена Хуциева

Об этом сообщил в четверг ТАСС секретарь по организационным вопросам Союза кинематографистов Михаил Калинин.

"Марлена Мартыновича похоронили на 18-м участке Троекуровского кладбища. Я только что общался с теми, кто присутствовал на похоронах, они уже едут домой", - сказал он.

Церемония прощания с Хуциевым прошла в Центральном доме кино Союза кинематографистов РФ. Проводить мастера пришли друзья, коллеги, ученики и почитатели его таланта, в том числе народные артисты России Евгений Герасимов, Борис Щербаков, режиссёр Павел Чухрай и народный артист РСФСР Всеволод Шиловский.

Теги
РоссияХуциев, Марлен МартыновичУмер Марлен Хуциев
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