Ингушетия станет пилотным регионом для реализации проекта "Равенство возможностей"

МАГАС, 21 марта. /ТАСС/. Республика Ингушетия войдет в число пилотных регионов, в которых будет реализован федеральный проект "Равенство возможностей" по формированию инклюзивного общества, сообщила пресс-служба главы региона.

Проект был создан в 2017 году, он направлен также на преодоление социального исключения и предоставление равных образовательных возможностей каждому. Проект будет запущен в семи пилотных регионах в 2019 году - в Московской, Новосибирской и Томской областях, Чувашии, Удмуртии, на Северном Кавказе и в Пермском крае.

"Ингушетия войдет в состав пилотных регионов по формированию федерального проекта "Равенство возможностей". Лучшие проекты, которые будут создаваться в регионе, направленные на решение конкретных социальных задач, мы будем представлять - как лучшие практики - на различных форумах. Цель проекта - формирование инклюзивного общества для каждого", - приводит пресс-служба слова президента благотворительного фонда "Равенство возможностей" Елены Ульяновой на встрече с главой региона Юнус-Беком Евкуровым.

По ее словам, проект предполагает поддержку людей, попавших в трудную жизненную ситуацию, людей с ограниченными возможностями здоровья, талантливых детей, юных спортсменов. "В апреле пройдет Московской международный образовательный салон, где мы представим Пермский край, Томскую область, и надеюсь, что за это время мы решим, что мы представим из Ингушетии на этом форуме. Возможно, мы пригласим педагогов ингушской коррекционной школы, инклюзивного детского сада и сообщества дополнительного образования", - цитирует пресс-служба Ульянову.