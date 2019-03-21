Совет Всемирной ассоциации русской прессы собрал в Петербурге руководителей СМИ 22 стран

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 марта. /ТАСС/. Руководители зарубежных русскоязычных средств массовой информации из 22 стран собрались в четверг в Санкт-Петербурге для участия в конференции Всемирной ассоциации русской прессы (ВАРП), сообщил ТАСС исполнительный директор ассоциации Александр Клейн.

"22 страны представлены на конференции, в том числе США, Франция, Германия, Италия, Португалия, ОАЭ, Турция, Таджикистан, Латвия, Эстония, Украина, Кипр, Нидерланды, Израиль и другие. Это участники Всемирной ассоциации русской прессы - руководители русскоязычных средств массовой информации и издательских домов", - сказал Клейн.

Президент ВАРП Виталий Игнатенко в беседе с журналистами отметил, что одной из основных тем дискуссии стала популяризация русского культурного наследия, которая, по его мнению, требует серьезной информационной поддержки за рубежом. "Сегодня русская пресса, телевидение, радио, информационные сайты, присутствуют в 83 странах. Это, конечно, очень значительное распространение не только русской информации, но и русской культуры, сохранение русского языка. Эта задача очень серьезная, и для того, чтобы ее решить, нужно все время этот "огонь" поддерживать", - сказал он.

Отдельная часть обсуждения была посвящена подготовке к XXI Всемирному конгрессу русской прессы, который пройдет в Турции осенью 2019 года. Участники отметили важность того, что форум состоится именно в следующем году, объявленном перекрестным годом культуры и туризма России и Турции.

Решение о создании ВАРП было принято на I Всемирном конгрессе русской прессы, который проходил в июне 1999 года в Москве и Сочи. Инициатором создания выступил ТАСС. Конгрессы ассоциации стали авторитетной площадкой для встреч и обмена опытом работы между журналистами, издателями, руководителями русскоязычных СМИ из многих стран.

ВАРП является единственным всемирным объединением русскоязычных медиа. Высшим форумом ассоциации является ежегодный Всемирный конгресс русской прессы, открытый для всех русскоязычных медиа любых форматов, в том числе не являющихся членами объединения. Всемирные конгрессы русской прессы проводятся поочередно в одной из стран, представленной в ВАРП.