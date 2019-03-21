В Госдуме предложили разрешить получать автомобильные номерные знаки у их изготовителей

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Депутат-единоросс Александр Авдеев в четверг внес в Госдуму законопроект, который дает право автовладельцам получить номерной знак непосредственно у изготовителя. Текст размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

Как отмечает автор в пояснительных материалах, сейчас достаточное число пунктов изготовления номерных знаков насчитывается в 11 субъектах РФ. "В 32 регионах страны этот показатель не достигает и 30%, - добавляет парламентарий. - Примерно в половине субъектов РФ пункты изготовления государственных регистрационных знаков располагаются на удалении более 100 км от регистрационных подразделений".

В связи с этим Авдеев предлагает установить, что владелец автомобиля может сам заказать изготовление номерного знака у государственного производителя. Для этого предлагается дополнить закон о регистрации ТС положением, предусматривающим возможность проведения регистрационных действий "как с выдачей государственных регистрационных знаков" профильными подразделениями, так и с последующим их изготовлением владельцем транспортного средства самостоятельно у изготовителей государственных регистрационных знаков.

Помимо этого, автор предлагает законодательно установить, что на вывозимое из страны транспортное средство или шасси транспортного средства необходимо оформить регистрационный документ. Уточняется, что регистрационные действия проводятся специализированным подразделением в "срок, установленный административным регламентом по предоставлению государственной услуги по регистрации транспортных средств".