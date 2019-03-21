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В работе сервисов "Яндекса" произошел сбой

В самой компании заявили, что все неполадки уже устранены
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© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Перебои в работе сервисов "Яндекса" наблюдаются в четверг. Это следует из данных на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

В частности, пользователи сообщают о сбоях в работе сервисов "Яндекс. Такси", "Яндекс. Почта" и "Яндекс. Дзен". Сообщения о неполадках стали поступать около 16:00 мск. Больше всего с проблемами столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска и других городов.

В компании сообщили, что уже устранили неполадки в работе сервисов. "У ряда пользователей возникали кратковременные трудности с доступом к сервисам "Яндекса". На текущий момент все сложности устранены, сервисы возвращаются к работе в штатном режиме", - заявили в пресс-службе компании.

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