Авиакомпания "Россия" введет безбагажные тарифы на 36 направлениях полетов из Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 марта. /ТАСС/. Тарифы без оплаты стоимости багажа, которые позволят снизить стоимость билетов, появятся на 36 из 42 направлениях полетов авиакомпании "Россия" из Санкт-Петербурга. Как сообщил ТАСС официальный представитель авиакомпании, билеты по новым тарифам можно будет приобрести со 2 апреля.

"На рейсах авиакомпании "Россия", выполняемых под коммерческим управлением "Аэрофлота", со 2 апреля вводятся безбагажные тарифы. Тарифы, позволяющие пассажиру сэкономить на перелете, не оплачивая ненужные ему услуги, появятся в общей сложности на 36 направлениях полетов из Санкт-Петербурга", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что билеты без оплаты багажа можно будет приобрести на 22 внутренних направлениях, которые выполняет "Россия" из петербургского аэропорта Пулково, кроме единственного рейса в Москву.

Также безбагажные тарифы будут предложены пассажирам 14 международных направлений. Билеты без оплаты багажа не будут предлагаться только на пяти направлениях "России" из Петербурга: в Барселону, Бургас, Ниццу и Париж, а также в Тель-Авив.

"Россия" - авиакомпания, входящая в состав группы "Аэрофлот". Штаб-квартира авиакомпании расположена в Санкт- Петербурге. Флот компании насчитывает 63 самолета, в том числе 28 самолетов Airbus и 35 марки Boeing.