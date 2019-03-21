Угрожавшему Бараку Обаме мужчине грозит до 20 лет тюрьмы

НЬЮ-ЙОРК, 21 марта. /ТАСС/. Жюри присяжных в городе Сиракьюз (штат Нью-Йорк) признало 61-летнего Стефана Тауберта виновным в том, что он угрожал убить экс-президента США Барака Обаму и члена Палаты представителей Конгресса США Максин Уотерс. Сообщение об этом размещено на сайте министерства юстиции США.

Вердикт присяжных вынесен после продолжавшегося три дня судебного разбирательства, в ходе которого сторона обвинения представила доказательства того, что 2 июня 2017 года Тауберт сделал несколько телефонных звонков в офис Эла Франкена, занимавшего в тот момент кресло сенатора от штата Миннесота. Тауберт дважды заявлял о том, что намерен приехать в Вашингтон и расправиться с экс-президентом Обамой, употребляя при этом оскорбительные выражения. 20 июля прошлого года Тауберт позвонил в офис члена Палаты представителей Конгресса США Максин Уотерс в Лос-Анджелесе и угрожал расправой ей и ее сотрудникам.

Жюри присяжных признало его виновным по трем пунктам - угроза убийства президента США, угроза убийства члена Конгресса США с целью воспрепятствовать выполнению ею своих обязанностей, а также угрозы по телефону. Приговор Тауберту будет вынесен 24 июля. Как отмечается в сообщении министерства юстиции США, ему грозит до 10 лет тюрьмы по первому пункту обвинения и по 5 лет тюремного заключения - по каждому из двух других пунктов.

В расследовании дела об угрозах в адрес экс-президента США Барака Обамы и члена палаты представителей Максин Уотерс участвовали сотрудники Секретной службы США, в задачу которых входит охрана президента и высших должностных лиц, а также полиция Конгресса США, Группа по оценке и анализу угроз и полицейское управление города Сиракьюз (штат Нью-Йорк).