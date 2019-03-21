Беглов поручил городским службам подключиться к борьбе с рекламой наркотиков в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 марта. /ТАСС/. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил городским службам объединить усилия с общественными организациями и правоохранительными органами в борьбе с рекламой наркотиков, которая наносится на стены домов и асфальтовое покрытие.

"В последнее время в Петербурге обострился вопрос, связанный с массовым распространением граффити, рекламирующих торговлю запрещенными препаратами: злоумышленники зачастую используют трафареты и ухитряются делать надписи в парадных, рядом со школами, поликлиниками. Ситуация недопустима, и я считаю, что пора положить этому конец. Я считаю, что не только правоохранительные органы, но и общественные организации должны участвовать в этой работе, и в первую очередь прошу обратить самое пристальное внимание наших коммунальных служб. Важная составляющая - это оперативное удаление изображений", - сказал Беглов в четверг на заседании антинаркотической комиссии в Смольном.

Врио губернатора отметил, что за последний год уменьшилось количество выявленных преступлений, стало меньше изъятых из незаконного оборота синтетических наркотиков. "Тем не менее ситуация остается сложной, по оценочным критериям, ее может назвать предкризисной. Растет число отравлений наркотиками среди несовершеннолетних. Молодых людей по-прежнему активно вовлекают в незаконный оборот наркотиков", - сказал он.

Беглов считает эффективной работу общественных патрулей, которые выявляют незаконную рекламу. Он поручил городским службам и районным администрациям взаимодействовать с ними, реагировать на обращения граждан.

Начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Сергей Чернозуб озвучил на совещании данные о том, что в 2018 году всеми правоохранительными органами на территории Петербурга выявлено 11,5 тыс преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. На территории города изъято 578 кг наркотических средств и психотропных веществ.