Госдума запросила Минздрав об исчезновении амиодарона из аптек

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Комитет Госдумы по охране здоровья запросил Минздрав РФ о причинах, по которым препараты для борьбы с нарушениями сердечного ритма на основе действующего вещества "амиодарон" исчезли из аптек. Об этом на расширенном заседании подкомитета по вопросам обращения лекарственных средств и развития фармацевтической и медицинской промышленности заявил председатель комитета Дмитрий Морозов.

"Депутаты обеспокоены сложившейся ситуацией с отсутствием в аптеках лекарственных препаратов, содержащих амиодарон, которые входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). В этой связи мы просим Минздрав России и производителей предоставить нам информацию, почему лекарства исчезли из аптек и какие меры предпринимаются для их возврата на аптечные полки. Необходимо исключить подобные случаи в дальнейшем", - цитирует Морозова пресс-служба Госдумы в четверг.

В середине марта издание РБК сообщило о дефиците в российских аптеках амиодарона, который поставляется французской компанией Sanofi.

Исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей Нелли Игнатьева сообщала ТАСС, что амиодарон, включенный в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, исчез из российских аптек до апреля 2019 года.

Впоследствии "Санофи-Россия" уведомила Росздравнадзор о запланированном ввозе в Россию 68 тыс. упаковок препарата в форме таблеток 25 марта, российская компания "Органика" сообщила, что до 1 апреля 2019 года выпустит в обращение еще 125,2 тыс. упаковок амиодарона в таблетках, компания "Эллара" - еще 55 тыс. упаковок амиодарона в форме концентрата для внутривенного введения в начале апреля. Борисовский завод медицинских препаратов сообщил о приостановке производства препарата и планах возобновить его в ближайшее время.

В ходе обсуждения законопроекта "О внесении изменений в Федеральный закон "Об обращении лекарственных средств в части государственного регулирования цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов", который готовится комитетом к рассмотрению во втором чтении, Морозов отметил, что цены на лекарства из списка ЖНВЛП должны быть справедливыми, устраивать и пациентов, и государство, и производителей.