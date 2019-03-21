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Эксперты предложили создать дирекцию по регулированию туризма в Кургальском заказнике

Наибольшей популярностью заказник пользуется среди отдыхающих из наиболее близко к нему расположенных районов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 марта. /ТАСС/. Экологи и жители Ленинградской области, опрошенные учеными Санкт- Петербургского госуниверситета (СПбГУ), высказались за создание органа, регулирующего туристскую деятельность на территории Кургальского заказника для снижения негативного воздействия на окружающую среду.

"В части совершенствования системы управления Кургальским заказником рекомендации экспертов и местного населения сводятся к идее создания отдельного органа регулирования туристской деятельности на территории заказника. <...> Данный орган позволит упорядочить и развить основные направления туристской и рекреационной деятельности на территории заказника", - сообщил журналистам в четверг заведующий лабораторией изучения социально-экономических и политических процессов современного общества СПбГУ Сергей Иванов на XX Международном экологическом форуме "День Балтийского моря".

По данным исследования специалистов СПбГУ о влиянии деятельности туристов на флору и фауну Кургальского заказника, свалки мусора, ловля рыбы в запрещенный период, неправильная парковка автомобилей, кемпинг в неположенных местах являются наиболее частыми нарушениями режима посещения территории.

Как отметил Иванов, привлекательность заказника для туристов обусловлена нетронутостью природы, красотой местных ландшафтов, реликтовым сосновым лесом, песчаными пляжами на побережье залива и на озерах. Озеро Липовское, расположенное рядом с границей заповедника, - единственное в Ленинградской области соленое озеро.

Наибольшей популярностью заказник пользуется среди отдыхающих из наиболее близко к нему расположенных районов - Кингисеппского, Ломоносовского, Сланцевского, а также Сосновоборского городского округа. Только 3,1% жителей Санкт-Петербурга посещали заказник.

Кургальский заказник основан в 1975 году, он занимает более 55,5 тыс. га и включает полуостров Кургальский, а также прилегающую акваторию Финского залива с островами Кургальского и Тискольского рифов, островом Реймосар. В 2016 году здесь насчитывалось 800 видов высших растений, 250 видов птиц, не менее 45 видов млекопитающих, одной из визитных карточек заказника являются крупные залежки ластоногих.

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