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Лавров возложил цветы к памятнику жертвам теракта в Беслане в ходе визита в Сан-Марино

Глава МИД РФ отметил, что этот монумент служит настоящим символом дружбы и взаимной симпатии двух стран

САН-МАРИНО, 21 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках официального визита в Сан-Марино возложил цветы к памятнику жертвам теракта в Беслане, сообщает корреспондент ТАСС. Скульптура изображает плачущего мальчика. 

Двумя часами ранее, выступая в Большом Генеральном совете (парламент Сан-Марино), Лавров подчеркнул, что этот памятник, установленный в историческом центре Сан-Марино, служит настоящим символом дружбы и взаимной симпатии двух стран. "Это один из немногих подобных монументов за пределами России. Торжественно открытый в присутствии капитанов-регентов в 2006 году, он остается ярким свидетельством солидарности с жертвами страшных бесланских событий, а также призывом сделать все возможное для предотвращения подобных трагедий в будущем", - сказал министр.

1 сентября 2004 года в Беслане во время торжественной линейки банда боевиков во главе с Расулом Хачбаровым захватила более 1,1 тыс. учащихся школы №1, их родственников и учителей. 3 сентября в ходе штурма большинство заложников освободили. Погибли, по разным данным, от 332 до 335 человек.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСан-МариноРоссия
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