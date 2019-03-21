Заболеваемость туберкулезом в Петербурге за семь лет снизилась в 1,6 раза

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 марта. /ТАСС/. Заболеваемость туберкулезом в Петербурге за последние семь лет сократилась в 1,6 раза и достигла по разным группам населения от 20 до 29,2 случая на 100 тыс. человек. Об этом сообщила на пресс-конференции в ТАСС в Санкт-Петербурге главный внештатный специалист-фтизиатр комитета по здравоохранению города Гоар Баласанянц.

"У нас за последние годы произошли существенные сдвиги в эпидемической ситуации в целом в стране и в нашем городе. За последние семь лет у нас заболеваемость снизилась в 1,6 раза, а смертность снизилась в полтора раза", - сказала Баласанянц.

Так, территориальная заболеваемость туберкулезом в 2018 году составила 29,2 случая на 100 тыс. населения (в эту группу входят в том числе лица без определенного места жительства, содержащиеся в СИЗО граждане, мигранты), а заболеваемость постоянного населения - 20 на 100 тыс. жителей. Для сравнения, в целом по России эти показатели составляют 44,4 и 36,6 соответственно. По словам Баласанянц, Петербург входит в первую десятку городов с наиболее благополучной ситуацией по туберкулезу.

Показатель смертности от туберкулеза по итогам 2018 года составил 2,6 случая на 100 тыс. человек, тогда как в 2017 году он составлял 4. "Всего [в 2018 году] … умерло 138 человек, по данным Росстата", - сообщила Баласанянц.

Начальник отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора по Петербургу Ирина Чхинджерия отметила, что в Петербурге показатель заболеваемости детей выше, чем в среднем по России, почти на 40%. Высокий показатель обусловлен ранней диагностикой, благодаря которой не успевают развиваться тяжелые формы туберкулеза.

Национальным проектом "Здравоохранение" предусмотрено развитие методов диагностики, профилактики и реабилитации для снижения показателей смертности населения трудоспособного (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года. Всего на реализацию нацпроекта в России планируется потратить в 2019-2024 гг. более 1,7 трлн рублей.