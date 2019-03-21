Sky: полицейские Бристоля исполнили мечту 104-летней британки

ЛОНДОН, 21 марта. /ТАСС/. Британские полицейские исполнили мечту 104-летней женщины, которая никогда не нарушала закон, и "арестовали" ее. Об этом случае, произошедшем в одном из домов престарелых Бристоля, сообщил в четверг телеканал Sky News.

О своем желании Энн Брокенброу рассказала во время акции, устроенной благотворительной организацией, - старикам предложили написать о том, чего бы им хотелось больше всего в жизни. "Мое желание быть арестованной. Мне 104 года, и я никогда не была по ту сторону закона", - пояснила свою мотивацию женщина.

Ее просьбу передали в местное отделение полиции, и вскоре в дом для престарелых приехали полицейские. Констебль Стивен Хардинг и полицейский общественной поддержки Келли Фойл заковали пенсионерку в наручники. После этого они отвели ее в полицейскую машину, покатали по городу на переднем сиденье и вернули обратно в дом престарелых.

"Это был чудесный день. Такого со мной до этого никогда не происходило. На меня надели наручники", - сообщила Брокенброу, признавшись, что полицейские были с ней очень обходительными.

Как сообщили полицейские, было похоже на то, что страдающая деменцией Брокенброу, увидев сотрудников правоохранительных органов, удивилась настолько, что поначалу даже забыла о своем желании. Впрочем, услышав о цели визита, она обрадовалась.

"Мой коллега констебль Стивен Хардинг арестовал ее, и, насколько я знаю, это самый старый человек, которого ему приходилось арестовывать. Она улыбалась и неплохо провела время", - сказала Фойл.