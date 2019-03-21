Умер доцент журфака МГУ Вячеслав Красовский

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Умер доцент журфака МГУ им. М. В. Ломоносова Вячеслав Красовский. Ему был 61 год. Об этом в четверг сообщила пресс-служба факультета.

"После тяжелой болезни скончался доцент Вячеслав Евгеньевич Красовский. Вся жизнь Вячеслава Евгеньевича была связана с Московским университетом", - говорится в сообщении.

Красовский родился 20 мая 1957 года. Выпускник филологического факультета, затем аспирант, он в 1984 году защитил кандидатскую диссертацию, с февраля 1986 года работал на кафедре истории русской литературы и журналистики факультета, добавили в пресс-службе.

"Красовского знали и уважали все, кому довелось слушать его лекции, работать рядом с ним. Его любовь к студентам была требовательна, и вместе с тем он был щедр как научный руководитель и как коллега, внимательный и надежный товарищ, неизменно готовый помочь другим. Благодарная память о Вячеславе Евгеньевиче всегда останется с нами", - отметили на факультете.