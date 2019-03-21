Кузнецова просит СК проверить интернат в Калмыкии, где со счетов детей сняли 2 млн рублей

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова обратилась в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет с просьбой проверить организацию деятельности и финансового обеспечения Элистинского дома-интерната для умственно отсталых детей в Калмыкии, где со счетов воспитанников сняли около 2 млн рублей. Об этом сообщается в четверг на сайте детского омбудсмена.

Интернат стал объектом проверки специалистами аппарата уполномоченного в ходе мониторинга детских домов-интернатов, который проводится по всей стране. Ранее Кузнецова сообщала о выявленных нарушениях в таких учреждениях в Амурской области, Забайкальском крае и некоторых других регионах.

"В общей сложности за последние несколько лет с личных счетов несовершеннолетних воспитанников было снято около 2 млн рублей. При этом главой администрации Элисты систематически выдавались разрешения на снятие и расходование личных денежных средств воспитанников детского дома-интерната, без указания на их целевое назначение", - говорится в сообщении.

При изучении сберегательных книжек несовершеннолетних было установлено, что "с их личных счетов систематически снимались денежные средства, которые впоследствии расходовались на обеспечение жизнедеятельности воспитанников - на приобретение одежды, обуви, средств личной гигиены, подгузников, полотенец, лекарственных средств". Кроме того, в 2016 году денежные средства несовершеннолетних были потрачены на проведение медицинского обследования, а в 2018 году - на приобретение медицинских кроватей для лежачих больных, прикроватных столиков, электроподъемника для ванны с подставкой для купания и тележки с гидравлическим приводом для перевозки пациентов, уточняется в сообщении.

По закону дети-сироты, находящиеся в интернатах, подлежат полному государственному обеспечению, а снятие средств с личных счетов воспитанников возможно только в исключительных случаях, подчеркивается в релизе. "Мы видим, что в том числе и за счет детей содержалось сиротское учреждение, что недопустимо. Подобные нарушения мы сейчас выявляем и в других детских домах-интернатах при проведении проверок. К примеру, в Воронеже в Бутурлиновском детском доме-интернате нашими специалистами зафиксированы факты снятия денежных средств с личных счетов воспитанников", - отметила Кузнецова, чьи слова приводятся в сообщении.

Детский омбудсмен обратила внимание руководителей других регионов на то, "что похожая ситуация может быть и у них, и ее лучше исправить как можно скорее". Проверки детских домов-интернатов в регионах будут продолжены, заверила она.