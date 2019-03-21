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МВД проводит проверки реализации госконтрактов в ряде ведомств Ингушетии

Проверки проходят в управлении федерального казначейства, министерстве имущественных и земельных отношений, министерстве строительства региона

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России совместно с коллегами из УЭБиПК МВД Ингушетии проводит проверки по возможным нарушениям при реализации государственных контрактов сразу в нескольких ведомствах Ингушетии. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах республики.

"Оперативники ГУЭБиПК МВД проводят проверочные мероприятия в управлении федерального казначейства, министерстве имущественных и земельных отношений, министерстве строительства Ингушетии", - сказал источник.

Он уточнил, что поводом для проверки стала информация о возможных нарушениях при реализации госконтрактов. "Речь идет о реализации проекта "Строительство инфраструктуры кластера по добыче стекольного сырья для производства стекольной тары в Ингушетии". На строительство объектов из федерального и регионального бюджетов было выделено почти 795 млн рублей, - сказал источник. - Однако эти объекты до настоящего времени не сданы и не введены в эксплуатацию, хотя сроки истекли".

Собеседник пояснил, что в случае выявления признаков преступления в действиях должностных лиц министерства строительства, управления государственной экспертизы и компании, занимавшейся реализацией проекта, материалы будут направлены в СК для принятия решения о возбуждении уголовного дела.

Официальными комментариями агентство пока не располагает.

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