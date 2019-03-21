Путин выразил соболезнования президенту Ирака в связи с крушением парома

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования иракскому коллеге Бархаму Ахмеду Салеху в связи с крушением парома на реке Тигр, в результате которого погибли десятки людей. Текст телеграммы опубликован в четверг на сайте Кремля.

"Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями крушения парома на реке Тигр - гибелью десятков пассажиров, в числе которых много детей и женщин. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в сообщении.

Паром с пассажирами потерпел крушение на реке Тигр в четверг, 21 марта. Согласно предварительной версии, причиной стал перегруз плавсредства почти в три раза. По данным арабских телеканалов, на борту могли находиться от 170 до 250 человек, при том что паром был рассчитан на 75 пассажиров. По последним сведениям, число жертв крушения достигло 85.