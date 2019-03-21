Власти Ставрополья увеличили финансирование ремонта сельских дорог в пять раз с 2013 года

СТАВРОПОЛЬ, 21 марта. /ТАСС/. Власти Ставрополья направят на ремонт сельских дорог порядка 1,7 млрд рублей в 2019 году. Финансирование этого направления увеличилось более чем в пять раз с 2013 года, сообщил в четверг губернатор региона Владимир Владимиров во время прямой линии с жителями края.

"В 2019 году мы направляем 1 млрд 700 млн рублей только на сельские дороги. Можно сравнить: показательным будет 2013 год - мы тратили 300 млн рублей на сельские дороги. В 2014 году стали тратить 600 млн рублей и далее увеличивали", - сказал он.

По словам Владимирова, в общей сложности на ремонт дорог регионального и муниципального уровней на Ставрополье направят 5,5 млрд рублей в 2019 году. "Мы больше 150 км дорог [в год] никогда не ремонтировали. В прошлом году - 700 км отремонтировали, в этом году вплотную подойдем к показателю в 1 тыс. км", - отметил он.

По данным Министерства дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края, общая протяженность дорог в регионе составляет более 20,3 тыс. км. Протяженность дорог федерального значения превышает 827 км, региональных - 4,3 тыс. км, местного значения - 15 тыс. км.