Власти Петербурга и ЮНИДО создадут рабочую группу по оптимизации переработки отходов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 марта. /ТАСС/. Правительство Санкт-Петербурга и Организация Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) намерены создать рабочую группу для формирования рекомендаций по разработке и практическому применению концепции переработки отходов в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил ТАСС в четверг директор департамента Латинской Америки и Карибского бассейна ЮНИДО Карлос Эрнесто Чандуви Суарес в кулуарах XIX международного форума "Экология большого города".

"Совместно с правительством Санкт-Петербурга мы обсуждаем создание рабочей группы для проработки технологических и организационных решений в рамках формирования концепции переработки отходов в регионе. У нас есть различный опыт как стран Европы, так и, например, Индии", - рассказал он.

Суарес отметил приоритетность локализации всего технологического процесса обращения с ТКО, преимущественно перерабатывающих мощностей. "В дальнейшем мы намерены продолжить сотрудничество с экспертами ЮНИДО в части доработки схемы переработки отходов в Петербурге и ее реализации", - сказал журналистам заместитель председателя городского комитета по благоустройству Кирилл Пащенко.

Для выполнения задач федерального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" в рамках нацпроекта "Экология" власти Санкт-Петербурга разрабатывают обновленную территориальную схему обращения с отходами, где будут обозначены совокупный объем образуемого мусора в городе, его виды и классы опасности, все источники образования твердых коммунальных отходов (ТКО) в городе. На основе собранных данных будет разработана оптимальная схема маршрутов движения отходов от момента их образования до места переработки или захоронения.

С 1 января 2020 года в Санкт-Петербурге и Ленинградской области вступят в работу региональные операторы по обращению с ТКО - Завод МПБО-2 в Петербурге и Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области. Организации будут отвечать за сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание и захоронение отходов.

XIX Международный форум "Экология большого города" является крупнейшим в Северо-Западном федеральном округе конгрессно-выставочным мероприятием в области охраны окружающей среды и рационального природопользования, природоохранного оборудования, технологий и услуг. Мероприятие проходит с 20 по 22 марта. Особое внимание деловая программа форума обращает на реализацию нацпроекта "Экология" в Санкт-Петербурге.