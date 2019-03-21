Facebook признал, что пароли миллионов пользователей хранились без шифрования

НЬЮ-ЙОРК, 21 марта. /ТАСС/. Администрация соцсети Facebook признала, что хранила пароли к учетным записям миллионов пользователей в незашифрованном виде. Об этом говорится в заявлении администрации, опубликованном в четверг на официальном сайте соцсети.

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Как уточнили представители Facebook, в январе во время проверки систем безопасности они "обнаружили, что пароли пользователей хранились во внутренней базе данных в читаемом формате". "Это привлекло наше внимание, поскольку наша система входа в соцсеть сделана так, чтобы шифровать пароли, при применении данных методов они становятся нечитаемыми, - говорится в документе. - Мы исправили эти проблемы и в качестве предосторожности оповестим всех, чьи пароли, как выяснилось, хранились таким образом".

"По нашим оценкам, мы оповестим сотни миллионов пользователей Facebook Lite [приложение, позволяющее пользоваться соцсетью], десятки миллионов других пользователей Facebook, а также десятки тысяч пользователей Instagram, - говорится в заявлении.