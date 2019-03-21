МВД: доступ к услугам ГИБДД в электронном виде будет восстановлен в ближайшее время

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Доступ к онлайн-услугам ГИБДД на сайте ведомства, приостановленный из-за сбоя на компьютерных серверах МВД России, будет восстановлен в ближайшее время. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ в четверг.

"На данный момент технические работы на серверах аппаратно-программного комплекса находятся на завершающей стадии, доступ к получению госуслуг по линии ГИБДД будет восстановлен в кратчайшие сроки", - сказали в МВД.

Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах сообщал, что на компьютерных серверах МВД России произошел технический сбой, из-за него граждане не могли получить водительские удостоверения и миграционные услуги. При этом в пресс-центре МВД России ТАСС сообщили, что в аппаратно-программном комплексе "Официальный сайт МВД России" ведутся регламентные работы по совершенствованию аппаратного программного обеспечения.