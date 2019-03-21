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Первые выпускники военно-морского училища в Севастополе заложили аллею в Парке Победы

Планируется назвать ее Курсантской аллеей
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© Карина Сапунова/ТАСС

СЕВАСТОПОЛЬ, 21 марта. /ТАСС/. Первые выпускники Черноморского военно-морского училища имени адмирала Нахимова, возрожденного после воссоединения Крыма с Россией, в четверг высадили аллею тюльпановых деревьев в Парке Победы в Севастополе. Предполагается, что такие акции будут проводиться ежегодно.

Парк реконструируют в рамках федеральной целевой программы по развитию Крымского полуострова. Губернатор города предложил возобновить традицию и высаживать новые аллеи вместе с приезжающими делегациями, коллективами городских предприятий и учреждений или в честь значимых событий. Это тем более актуально, что часть деревьев уже требует замены. По данным правительства, многие парки Севастополя заложены подобным образом.

Курсанты выпускного курса училища и губернатор Дмитрий Овсянников заложили первую памятную аллею: 10 тюльпановых деревьев. "[Предлагаем назвать] Курсантской аллеей. Идея, которую озвучило руководство училища - что каждый выпуск будет высаживать деревья - достойная. И сегодня первая высадка", - сказал губернатор журналистам.

Как отметил начальник училища контр-адмирал Александр Гринкевич, участвовавшие в акции курсанты - первые выпускники. В скором времени им предстоит отправиться на стажировку, а потом - готовиться к выпуску. В будущем за деревьями будут ухаживать первокурсники.

По данным правительства города, тюльпановое дерево вырастает до 25-30 м в высоту. Название оно получило за цветы, напоминающие тюльпаны. Растение хорошо подходит для севастопольского климата. В пресс-службе правительства добавили, что в рамках реконструкции в Парке Победы планируется высадить свыше 31,5 тыс. растений.

Черноморское училище им. Нахимова основано в 1937 году. К 1992 году там было подготовлено более 16 тыс. офицеров, из которых 76 стали адмиралами и генералами; 15 выпускников получили звание Героя Советского Союза, трое - звания Героя России. В 1992 году на базе Черноморского и Севастопольского военно-морских училищ был создан институт для подготовки офицерских кадров Украины. В 2014 году после воссоединения Крыма с Россией президент Владимир Путин подписал распоряжение о возрождении в Севастополе Высшего военно-морского училища имени Нахимова.

Теги
РоссияОвсянников, Дмитрий ВладимировичСевастополь
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