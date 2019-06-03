Какие документы нужны владельцу дрона? Где их получить? Что важно знать перед покупкой

Куда идти за нужными документами? Где нельзя запускать беспилотник? Обязательно ли получать полис страхования? Кто может продавать фото и видео с дрона? ТАСС вместе с ассоциацией "Аэронет" рассказывает все, что нужно знать тем, кто задумался о покупке коптера.
Я физлицо. Хочу купить дрон, чтобы снимать фото и видео. Могу приобрести любой аппарат?
Да, можно купить любой дрон. Но технические характеристики и цели использования влияют на то, какие документы придется получать.
"Беспилотники, согласно Воздушному кодексу РФ, делятся на категории по максимальной взлетной массе и цели использования, — объясняет Глеб Бабинцев, руководитель ассоциации "Аэронет". — По массе установлено деление до 30 кг и более 30 кг, по цели — для личного пользования или для выполнения авиационных работ и коммерческих перевозок".
Я буду снимать фото и видео для себя. Зарабатывать не планирую. Какие документы нужны?
Если это дрон максимальной взлетной массой 30 кг и менее, то:
- разрешение на использование воздушного пространства (ИВП);
- полис страхования гражданской ответственности;
- свидетельство о постановке на учет беспилотного воздушного судна (БВС).
Если это дрон более 30 кг, то:
- свидетельство о государственной регистрации/учете беспилотного воздушного судна (БВС);
- разрешение на использование воздушного пространства (ИВП);
- полис страхования гражданской ответственности;
- сертификат летной годности;
- свидетельство внешнего пилота.
Разрешение на ИВП выдает Зональный центр Единой системы организации воздушного движения (ОРВД), их контакты есть на сайте Росавиации.
"И для ведения аэрофотосъемки требуется сложная процедура получения разрешения на такую съемку, затем передача материалов на контрольный просмотр для снятия режима секретности, и только потом вы имеете право разместить красивое фото в соцсетях. Это архаичное правило, но, к сожалению, оно есть. За нарушение предусмотрена уголовная ответственность. Орган, выдающий разрешения и осуществляющий контрольные просмотры, — Генштаб России", — говорит Глеб Бабинцев.
А если я хочу зарабатывать на фото- и видеосъемке?
Тогда вам нужен сертификат эксплуатанта.
Коммерческой деятельностью в гражданской авиации могут заниматься лица, наделенные соответствующим правом, — эксплуатанты гражданских воздушных судов. Этот документ выдает Росавиация.
Эксплуатантами, согласно Воздушному кодексу, могут быть только юрлица или индивидуальные предприниматели (ИП). Если вы как физлицо оказываете платную услугу — это незаконно.
Чтобы получить сертификат эксплуатанта, нужно:
- свидетельство о государственной регистрации/учете беспилотного воздушного судна (БВС);
- руководство по производству полетов (РПП);
- полис страхования гражданской ответственности;
- сертификат летной годности;
- свидетельство о квалификации внешнего пилота/пилотов.
И также нужно разрешение Генштаба России, штаба округа, УФСБ на аэрофотосъемку и контрольные просмотры. Чтобы получить разрешения в этих ведомствах могут понадобиться лицензии для геодезических и и картографических работ и лицензии для работ, которые связаны с использованием сведений, составляющих государственную тайну.
Знаю, что есть курсы операторов беспилотника. Если я пройду их, мне выдадут разрешающие документы на запуски?
Нет. Когда вы пройдете курс, вам выдадут свидетельство пилота.
Эти свидетельства выдаются Росавиацией по итогам проверки после прохождения обучения внешнего пилота в специализированных авиационных учебных центрах (АУЦ).
Свидетельство пилота требуется только для "тяжелых" беспилотников — весом больше 30 кг. Но для того, чтобы заниматься коммерческой деятельностью или делать фото- и видеосъемку, его недостаточно, как следует из перечня документов выше.
Я слышал, что есть ограничения по использованию дронов в городах. Где нельзя летать?
При полетах над населенными пунктами помимо разрешения на использование воздушного пространства нужно получить разрешение на полеты от органов местного самоуправления.
А в городах федерального значения — Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе — разрешения соответствующих органов исполнительной власти указанных городов. В этих городах разработаны регламенты для получения таких разрешений. В Москве услуга доступна через сайт "Госуслуги".
Для полетов над территорией организации необходимо получить у нее разрешение.
Нельзя летать над стадионами, местами скопления людей, объектами, находящимися под особой охраной, такими как опасные или секретные заводы, над некоторыми заповедниками, в зонах аэропортов. Ниже подробный перечень мест, где нельзя запускать квадрокоптеры. А полная карта территорий, где нельзя запускать дроны, опубликована на портале АОПА-Россия и обновляется в реальном времени.
Я буду запускать дрон над своим дачным участком. Тоже нужно получать все разрешения?
Да, нужно.
Для таких запусков установлен разрешительный порядок использования воздушного пространства (согласно Федеральным правилам использования воздушного пространства). Устанавливается особый режим: "местный" или "временный". Это означает временное закрытие части воздушного пространства для всех остальных пользователей в интересах владельца дрона, который запросил разрешение на полеты.
Заявку и план полета нужно подавать за три-пять дней в органы Единой системы ОРВД.
Разрешение на аэрофотосъемку тоже необходимо получать, это требование действует независимо от территории полетов.
Вернемся к полису страхования. На какую сумму мне, как владельцу дрона, нужно страховать свою ответственность?
Минимальный размер страховой суммы — это два минимальных размера оплаты труда (МРОТ) в час на момент страхования (сейчас МРОТ за часовую работу составляет 100 рублей) за килограмм максимальной взлетной массы.
Пятикилограммовый беспилотник достаточно застраховать на 1 тыс. рублей, чтобы формально исполнить требование. Но ущерб, который может причинить даже небольшой дрон, например, при падении на автомобиль, гораздо больше.
Минтранс России предложил внести изменение в Воздушный кодекс РФ по минимальной страховой сумме для дронов — установить ее в размере 30 тыс. рублей для всех "легких" беспилотников (до 30 кг) и увеличивать на 1 тыс. рублей за каждый килограмм сверх этой массы. Законопроект внесен в правительство РФ.
Страховать гражданскую ответственность на случай причинения вреда третьим лицам при эксплуатации воздушных судов обязаны все их владельцы и/или эксплуатанты при выполнении ими полетов и/или авиационных работ (ст. 131, 135 Воздушного кодекса РФ).
Что мне грозит, если я буду нарушать правила и запускать дрон без получения всех разрешений и документов?
За полеты любых БВС без получения разрешения на использование воздушного пространства:
- штраф для физлиц — от 2 до 5 тыс. рублей;
- для должностных лиц — от 25 до 30 тыс. рублей;
- для юрлиц — от 250 до 300 тыс. рублей.
А если это действие повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека — лишение свободы на срок до пяти лет.
За полеты "тяжелых" БВС (свыше 30 кг) без регистрации, без сертификатов летной годности, без свидетельств пилотов предусмотрены аналогичные штрафы.
За нарушение закона о государственной тайне (выполнение аэрофотосъемки и использование ее материалов без соблюдения установленных правил) наступает гражданско-правовая ответственность по возмещению материального и морального вреда. Административная ответственность:
- для физлиц — от 500 до 1 тыс. рублей;
- для должностных лиц — от 4 до 5 тыс. рублей.
А также в некоторых случаях можно стать фигурантом уголовного дела за госизмену, шпионаж, разглашение государственной тайны, незаконное получение информации, содержащей государственную тайну, нарушение правил обращения с документами, составляющими государственную тайну, и т.д.
"К сожалению, сейчас многие владельцы дронов запускают их без соблюдения правил и даже без элементарной осмотрительности, — говорит Глеб Бабинцев. — В последнее время все чаще появляются новости о том, что беспилотники оказываются там, где они не должны быть: рядом с аэропортами, в людных местах, над специальными объектами. Это настораживает силовые структуры, усложняет законодательство и в итоге вредит авиамоделизму, образовательной деятельности и развитию рынка в целом".
Анастасия Степанова