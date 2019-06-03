Какие документы нужны владельцу дрона? Где их получить? Что важно знать перед покупкой

При полетах над населенными пунктами помимо разрешения на использование воздушного пространства нужно получить разрешение на полеты от органов местного самоуправления.

А в городах федерального значения — Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе — разрешения соответствующих органов исполнительной власти указанных городов. В этих городах разработаны регламенты для получения таких разрешений. В Москве услуга доступна через сайт "Госуслуги".

Для полетов над территорией организации необходимо получить у нее разрешение.

Нельзя летать над стадионами, местами скопления людей, объектами, находящимися под особой охраной, такими как опасные или секретные заводы, над некоторыми заповедниками, в зонах аэропортов. Ниже подробный перечень мест, где нельзя запускать квадрокоптеры. А полная карта территорий, где нельзя запускать дроны, опубликована на портале АОПА-Россия и обновляется в реальном времени.