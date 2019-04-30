Калининградская область получит 5 млрд рублей на создание детского спорткомплекса

КАЛИНИГРАД, 30 апреля. /ТАСС/. Калининская область получит из федерального бюджета 5 млрд рублей на проектирование и строительство детского круглогодичного спортивно-оздоровительного центра на берегу Филинской бухты Балтийского моря в Светлогорском городском округе, сообщила во вторник пресс-служба областного правительства.

"Из федерального бюджета в период до 2022 года региону будет выделено 5 млрд рублей на проектирование и строительство детского круглогодичного спортивно-оздоровительного центра. Комплекс площадью 39,3 тыс. кв. м планируется ввести в эксплуатацию в 2022 году. Он будет расположен в Светлогорском городском округе в районе Филинской бухты", - говорится в сообщении.

На территории комплекса планируется проведение спортивно-тренировочных и физкультурно-оздоровительных занятий на протяжении всего года, а также обеспечение непрерывного образовательного процесса, будут проводиться культурно-массовые мероприятия и обеспечено проживание, питание и медицинское обслуживание посетителей, для чего предусмотрены лечебные помещения, блок диагностики и восстановительных процедур.

В состав центра войдет открытое спортивное ядро с крытыми трибунами для зрителей на 400 человек, универсальный спортивно-культурный комплекс, жилой блок с пищеблоком и медико-восстановительным центром, учебно-образовательный центр, также будет оборудован пляж со спасательной станцией, медпунктом, кабинами для переодевания, туалетами и навесами-аэрариями, волноотбойными стенками и плоскостные спортивные сооружения для игровых видов спорта, тенниса, скейтбординга, воздушно-силовой акробатики.

Проектом предусмотрен комплекс секторов для легкоатлетических дисциплин, искусственное покрытие футбольного поля, восемь круговых беговых дорожек длиной 400 м, совмещенных с прямыми беговыми дорожками на 100 и 110 м. Подтрибунные помещения будут адаптированы для проведения массовых, общественно-культурных мероприятий.

В комплексе можно будет проводить соревнования по волейболу, баскетболу, гандболу, мини-футболу, также по спортивным единоборствам, скалолазанию, прыжкам на батуте, акробатике и художественной гимнастике. Он также включит плавательный бассейн, тренажерный зал.

Образовательный центр

Образовательный центр на территории комплекса будет рассчитан на единовременное пребывание 400 учащихся пятых-девятых классов и 10-11 классов. Так называемая школа будет включать как универсальные классы, так и специальные для занятий физикой, химией, биологией, информатикой, библиотеку, научные лаборатории, творческие мастерские, музыкальные классы, мультимедийный зал для занятий программированием и веб-дизайном, актовый зал.

Территория комплекса будет спроектирована с учетом создания комфортных условий для граждан с ограниченными физическими возможностями и обеспечением доступности для инвалидов и маломобильных групп.

Губернатор области Антон Алиханов ранее сообщал, что регион планирует строительство магистральной инфраструктуры к этой площадке. Это решит развитие всей окружающей территории, включая поселок Отрадное. Он уточнил, что спортивный лагерь займет площадку, где ежегодно проводится летний молодежный форум "Балтийский Артек". Сам форум переместится в другое место в этом же районе, где его также планируется сделать стационарным.