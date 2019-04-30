ФАС предлагает рассмотреть опыт ВОЗ для формирования перечней важнейших лекарств

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба выступила с инициативой рассмотреть опыт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) при формировании российских перечней лекарств, включенных в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Об этом говорится в проекте доклада ФАС о состоянии конкуренции в Российской Федерации за 2018 год.

"В связи с тем, что перечень ЖНВЛП утверждается не чаще одного раза в год, а вопрос различного написания одних и тех же лекарственных форм возникает ежегодно и до настоящего времени системно не решен, ФАС России считает целесообразным рассмотреть подход к ведению перечня ЖНВЛП, применяемый Всемирной организацией здравоохранения при формировании перечней ВОЗ основных лекарственных средств, основанный на обобщении эквивалентных лекарственных форм с учетом способов/путей введения лекарственных препаратов", - отмечается в докладе.

В антимонопольной службе считают, что такой подход поможет решить проблемы с формированием перечней лекарств. В частности, различное написание одной и той же лекарственной формы, регистрацию препаратов с новыми показаниями к применению, а также написание лекарственных форм референтных и воспроизведенных препаратов. "Информация о вышеперечисленных проблемах, способствующих ограничению конкуренции на соответствующих товарных рынках, неоднократно направлялась в Минздрав России, в том числе при ежегодном рассмотрении очередных проектов перечня ЖНВЛП, однако осталась без должного внимания", - заключили в ФАС.

В докладе отмечается, что в 2018 году удалось существенно снизить зарегистрированные предельные отпускные цены производителей еще на 444 дорогостоящих позиций ЖНВЛП. Всего за год снижено более тысячи отпускных цен на 228 торговых наименований. Средний размер уменьшения стоимости составил 43%.

Перечни ЖНВЛП утверждаются правительством в целях государственного регулирования цен на лекарства. Для всех лекарств, попавших в список жизненно необходимых и важнейших, производитель обязан регистрировать цены в реестре предельных отпускных цен на жизненно важные препараты. Отпускать препарат по цене выше зафиксированной производитель не имеет права.