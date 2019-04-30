ФАС выявила попытки склонения пациентов к платной помощи при оказании медуслуг

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Результаты проверок Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России свидетельствуют о попытках подтолкнуть пациентов к получению бесплатной медицинской помощи за деньги. Об этом говорится в проекте доклада ФАС о состоянии конкуренции в РФ за 2018 год, опубликованном на сайте ведомства.

"Застрахованным лицам необоснованно отказывают в оказании бесплатной медицинской помощи, взимается плата с застрахованных лиц, медицинские изделия приобретаются пациентами за собственный счет в период оказания высокотехнологичной медицинской помощи. Платные услуги, оказываемые государственными учреждениями, предусмотрены программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и (или) целевыми программами и оказываются на тех же самых условиях", - сказано в докладе.

Кроме того, выявлены случаи оказания платных услуг медицинскими учреждениями, оборудование которых куплено за бюджетные средства и предназначено для оказания бесплатной помощи в рамках программ госгарантий. По данным антимонопольный службы, ожидание пациентом оказания некоторых услуг напрямую зависит от вида возмещения или оплаты за нее. "Потребителями платных медицинских услуг являются в основном граждане Российской Федерации, имеющие право на получение тех же самых медицинских услуг бесплатно", - добавили в ФАС.

24 апреля Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на расширенной итоговой коллегии Минздрава заявила о недопустимости попыток подтолкнуть пациента к платной медпомощи. По ее словам, даже при возникновении форс-мажорных обстоятельств в конкретной медицинской организации всегда есть возможность получить необходимую помощь по договору в другой организации, работающей в системе обязательного медицинского страхования.