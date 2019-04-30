В России начал действовать ГОСТ на установку уменьшенных дорожных знаков

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Национальный ГОСТ, разрешающий устанавливать в городах дорожные знаки уменьшенного размера, с 1 мая начинает действовать в России, сообщили ТАСС в пресс-службе Росстандарта. Ранее в качестве эксперимента знаки нового формата установили в Москве, Санкт-Петербурге, Саратове, Владимире и Калининграде.

"Согласно приказу Росстандарта, с 1 мая 2019 года в России в силу вступит национальный ГОСТ Р 58398-2019, разрешающий устанавливать в городах дорожные знаки уменьшенного размера", - уточнили в Росстандарте.

Ранее стандартный знак был 60х60 см, самый маленький - 50х50 см. По новому ГОСТу появятся знаки размером 40х40 см и даже 35х35 см. Новые знаки предназначены для нескоростной улично-дорожной сети, центральных районов города, кварталов исторической застройки, их установка должна, в частности, улучшить внешний облик улиц, считают в Росстандарте.

Эксперимент в регионах

В Москве эксперимент проводился на Большой Никитской и Малой Никитской улицах, в Брюсове, Гранатном и Скарятинском переулках. После положительной оценки итогов эксперимента, знаки появились на 120 улицах в центре столицы. При этом стандартные знаки после демонтажа продолжают использовать: их крепят на широких улицах и крупных магистралях, где водителям трудно ориентироваться по небольшим указателям. До конца года новые знаки появятся еще на 37 улицах в центре Москвы, миниатюрные указатели можно будет увидеть на Арбате и Композиторской улице, в Гагаринском, Староконюшенном, Чистом переулках.

Как ранее сообщал руководитель столичного Центра организации дорожного движения Вадим Юрьев, такие знаки не закрывают архитектуру города и не доставляют неудобств пешеходам и водителям. Они также позволяют расширить пешеходное пространство благодаря совмещению двух знаков на одной табличке. Например, знаки "Парковка" и "Инвалид", при этом указатели уменьшенного размера хорошо видны всем участникам дорожного движения, они более удобны и экономичны в эксплуатации, считает Юрьев.

В Санкт-Петербурге эксперимент проходит уже несколько месяцев. "Такие знаки имеют место быть в центре [Санкт-Петербурга], чтобы не портить историческую красоту нашего города <...> Уменьшенный знак подразумевает под собой уменьшение скоростного режима, чтобы водитель смог этот знак увидеть. Чем меньше размер - тем меньше скорость", - сказала ТАСС начальник отдела пропаганды управления ГИБДД по городу и Ленинградской области Татьяна Суслова, отметив, что эксперимент не привел к росту аварий на дорогах города.

Как и в Санкт-Петербурге, в Калининграде и Владимире, где также проводился эксперимент по установке уменьшенных знаков, рост аварийности не зафиксирован. Как рассказали ТАСС в администрации Владимира, власти рассчитывали, что уменьшенные знаки будут органичнее смотреться в исторических кварталах.

Зампредседателя саратовского отделения Всероссийского общества автомобилистов Михаил Грицай рассказал ТАСС, что не заметил большой разницы после установки новых дорожных знаков. "Если бы они были действительно маленькими, я бы для себя это отметил. А так, я не заметил разницы между старым размером и новым, который хотят внедрить", - пояснил он.