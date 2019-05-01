Участники форума в Париже выразили готовность сотрудничать для защиты мирового наследия

ПАРИЖ, 1 мая. /ТАСС/. Защита всемирного наследия требует как можно более тесного взаимодействия государств и неправительственных организаций. Об этом заявили участники круглого стола "Сохранение объектов культурного и природного наследия", состоявшегося во вторник вечером в Париже в рамках IV фестивального марафона "От Атлантики до Тихого океана".

"Происшедший в апреле пожар в соборе Парижской Богоматери вызвал резонанс во всем мире, - отметил в своем выступлении постоянный представитель России при ЮНЕСКО Александр Кузнецов. - Эта трагедия показала, насколько хрупким и уязвимым является всемирное наследие, сохранение которого имеет огромное значение для развития нравственной солидарности человечества".

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов рассказал об активном участии российских парламентариев, общественности в усилиях по сохранению исторических памятников. Эта работа, отметил сенатор, стала главной темой фестивального марафона "От Атлантики до Урала". Проводимый под патронажем председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, фестиваль подчеркнул универсальный характер всемирного наследия.

Позицию докладчиков поддержал заместитель постоянного представителя Азербайджана при ЮНЕСКО Аяз Гожаев. Он сообщил, что в Баку с 30 июня по 10 июля будет проходить 43-я сессия Комитета всемирного наследия. "Мы приложим все усилия для того, чтобы работа этого совещания была успешной", - отметил он. Дипломат поблагодарил Российский центр науки и культуры и его директора Константина Волкова за организацию в Париже круглого стола, который, как подчеркнул он, поможет подготовке сессии Комитета.

Со словами приветствия к участникам форума обратились вице-мэр Шартра Патрик Жеруде, другие руководители Ассоциации "Примечательные города Франции". Председатель Ассоциации "Лотарингия-Россия" Мишель Рамспашер рассказал о работе по сохранению исторических памятников, которую ведет эта ассоциация, созданная по инициативе российского дипломатического университета МГИМО и высших школ Лотарингии.

Хранитель русской культуры

Участники круглого стола присутствовали на церемонии присуждения почетной премии "Скрипка Страдивари". Ректор Парижской русской консерватории имени Сергея Рахманинова Петр Шереметев удостоен этой награды за огромный вклад в распространение русской культуры за рубежом. Торговый представитель России во Франции Александр Туров вручил лауреату миниатюрную копию знаменитой скрипки. Она изготовлена лучшими художниками консорциума "Русэкспорт" из янтаря и других драгоценных минералов.

"Любить и беречь русскую культуру завещали мне мои родители, - сказал ТАСС Петр Шереметев. - Я рад, что сегодня имею возможность часто бывать в России, где у меня много друзей. Считаю замечательным проектом фестивальный марафон "От Атлантики до Тихого океана" и участвую в нем с большой гордостью и большим удовольствием".

Круглый стол в Российском центре науки и культуры завершился концертом классической музыки. Известный пианист Сергей Маркаров, удостоенный звания артист ЮНЕСКО во имя мира, и его ученики посвятили свое выступление начавшемуся восстановлению собора Нотр-Дам.