Конституционный суд Чехии не счел дискриминацией отказ отеля в размещении граждан России

ПРАГА, 1 мая. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) Чехии не признал дискриминацией отказ владельца гостиницы Brioni в городе Острава (северо-восток республики) в размещении в ней граждан России. Об этом сообщил во вторник вечером сайт пражской газеты Pravo.

КС Чехии отменил решение Верховного суда (ВС) республики, признавшего незаконным действия владельца Brioni. Чешская торговая инспекция ранее оштрафовала отель на 50 тыс. крон (около €2 тыс.) "за дискриминацию потребителей по национальному признаку". ВС снизил ее до 5 тыс. крон (€200), а КС потребовал аннулировать.

Имеющий украинские корни владелец отеля Томаш Крчмарж пять лет назад отказал в заселении 49 спортсменам из России. При входе в здание гостиницы и на ее сайте появилось объявление: "С 24 марта 2014 года не размещаем граждан РФ. Причиной является аннексия Крыма". Там же содержалась оговорка, что это не распространяется на россиян, которые письменно заявят о несогласии с присоединением полуострова к России.

КС Чехии посчитал, что владелец Brioni выразил свои политические взгляды в корректной форме. Вывесив в интернет объявление об отказе размещения россиян, он якобы не дискриминировал их в правах, так как они были заранее предупреждены об условиях заселения и могли выбрать другую гостиницу в Остраве. КС также напомнил об официальной позиции республики, согласно которой Крым не является территорией РФ.