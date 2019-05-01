Около 115 тыс. человек приняли участие в первомайских демонстрациях в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 мая. /ТАСС/. Первомайские демонстрации в городах Свердловской области в среду собрали порядка 115 тыс. человек, сообщил на праздничном митинге председатель Федерации профсоюзов региона Андрей Ветлужских. В Екатеринбурге участники шествия вышли с лозунгом "За индексацию заработной платы".

"В Свердловской области около 115 тыс. человек выходят на первомайские демонстрации, по России около 3 млн человек выходят под лозунгом "За справедливую экономику" в интересах человека труда. Очень важно, что здесь рядом с тружениками стоят представители руководства Свердловской области, руководители предприятий. Это значит, что мы вместе под лозунгами социальной справедливости будем добиваться лучшего состояния для жителей нашей области", - сказал Ветлужских.

Он добавил, что в этом году участники шествия выступают за индексацию заработной платы. По его мнению, это необходимое решение, потому что покупательная способность трудящихся снижается. Кроме того, звучали лозунги "За достойные условия труда", "За социальные гарантии", "За достойную жизнь".

Шествие в Екатеринбурге

Во главе колонны демонстрантов в Екатеринбурге идут учащиеся школы Олимпийского резерва со своими преподавателями, за ними следует военный оркестр, музыка которого задает ритм движению шествия. Видны флаги крупных предприятий города и политических партий. Замыкает колонну демонстрантов Свердловский студенческий отряд.

К традиционному шествию присоединились иностранные студенты Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ), сообщил ТАСС председатель профсоюзной студенческой организации вуза Артем Афанасьев. "На демонстрации сегодня у нас более 40 ребят из Египта, стран Северной и Южной Африки, есть несколько ребят из Китая", - сказал собеседник агентства.

По данным департамента информационной политики Свердловской области, в Екатеринбурге на шествие вышли 25 тыс. человек.

Результаты региона

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на митинге сообщил, что к 85-летию региона, которое отмечается в этом году, область подошла "с хорошими результатами". "Мы активно включились в реализацию нового майского указа президента, национальных проектов и нашей программы "Пятилетка развития". Мы сделаем все необходимое для развития области", - сказал он.

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский отметил, что первомайское мероприятие помогло объединить разные поколения. "Очень приятно, что вместе с ветеранами на площади находятся наши дети. Именно это является связью поколений, залогом развития нашей страны", - отметил он.

Первомайские демонстрации также проходят в других регионах Уральского федерального округа, в том числе в Ямало-Ненецком автономном округе, где синоптики обещали снег.