Турпоток на курорты Краснодарского края с начала года увеличился на 6%

КРАСНОДАР, 1 мая. /Корр. ТАСС Елена Задворная/. Число туристов, посетивших Краснодарский край, с начала 2019 года увеличилось на 6% по сравнению с таким же периодом 2018 года. Об этом сообщил ТАСС вице-губернатор региона Василий Швец.

"С начала года по состоянию на 15 апреля Краснодарский край посетили более 1,8 млн туристов - на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - сказал Швец.

Вице-губернатор Краснодарского края добавил, что гостям доступны около 100 км комфортных пляжей на побережьях Азовского и Черного морей, летом отдыхающих будут принимать более 190 санаториев, пансионатов с лечением и бальнеолечебниц. Для гостей региона подготовлены более 620 объектов туристического показа, почти 300 экскурсионных маршрутов, свыше 100 объектов аграрного туризма.

"Также гостей принимают три горноклиматических курорта европейского уровня Красной Поляны, где летом для отдыхающих представлена не менее интересная и яркая культурно-познавательная программа, чем зимой", - уточнил Швец.

В 2018 году турпоток на Кубани достиг рекордных показателей - 17 млн гостей, подобный рост стал возможным, в частности, благодаря проведению в регионе матчей чемпионата мира по футболу, который посетили более 800 тыс. гостей. Власти Краснодарского края заявляли, что в 2019 году планируется не только удержать показатель на том же уровне, но и увеличить поток туристов, для этого проводятся мероприятия по благоустройству, разработаны новые турпродукты.

Путешественники в 2018 году могли отдыхать на 281 пляже на Черноморском побережье и на 32 пляжах на Азовском побережье. В регионе проводится добровольная классификация пляжей, лидерами по ее прохождению являются Сочи (31 пляж), Геленджик (25 пляжей) и Анапа (25 пляжей).

Прогноз на майские праздники

Министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Светлана Балаева сообщила ТАСС, что, по данным национальной Ассоциации туроператоров (АТОР), Россия стала вторым по популярности направлением для отдыха на майские праздники среди жителей страны. Наибольшей популярностью в Краснодарском крае пользуются Сочи, Адлер, Имеретинская низменность и Красная Поляна, на их долю приходится не менее 60% бронирований в отелях.

"Мы рассчитываем, что в этот период турпоток на курорты региона будет не ниже уровня прошлого года - около 400 тыс. туристов. Наши прогнозы подтверждают и данные общественной организации, объединяющей ведущих туроператоров страны", - сказала Балаева.

За первые 10 дней мая 2018 года регион посетили 419 тыс. человек, что на 7% больше, чем за аналогичный период в 2017 году.

Развлечения для туристов

По словам Балаевой, во время майских праздников на Кубани состоится более 2 тыс. мероприятий. "С 20 апреля в Сочи, Геленджике и Абрау-Дюрсо стартовал четвертый Российский ресторанный фестиваль. До 10 мая около 40 ведущих ресторанов Кубани предлагают гостям дегустационные сеты из трех-пяти популярных или новых блюд по фиксированной цене, а также специальный десерт от шеф-повара и коктейль", - сказала она.

Министр добавила, что патриотические акции, концерты, гастрономические фестивали и мастер-классы подготовили для гостей в Анапе, Геленджике, Сочи, Ейском, Туапсинском и Темрюкском районах.

"В первые праздничные выходные жители и гости Краснодарского края могут принять участие в празднике "Анапская музыкальная весна", продегустировать кулинарные блюда от лучших шеф-поваров Геленджика на фестивале "Городской пикник" и попробовать блюда региональной кухни на празднике "Атамань" встречает гостей!" в Темрюкском районе, увидеть выступления творческих коллективов на XXIII Фестивале народного творчества "Стяг Победы" в Сочи, работы выдающихся художников и фотографов на выставке "Туапсинская палитра" в Туапсе, выступления винд- и кайтсерферов на фестивале "Серфомай" в Ейском районе и посетить многие другие события", - сказала министр.