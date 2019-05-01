Посольство России: шествие за русские школы в Риге показало реальное отношение к реформе

РИГА, 1 мая. /ТАСС/. Высокая активность участников шествия в знак протеста против перевода школ национальных меньшинств на латышский язык обучения демонстрирует реальное отношение жителей Латвии к этой реформе. Об этом в среду сообщило посольство РФ в этой стране.

"Многочисленные ряды родителей на "Марше за русские школы и социальную справедливость" в Риге свидетельствуют о реальном отношении значительной части жителей Латвии к решению Конституционного суда о "легитимности" тотального перевода образования на латышский язык", - заявило диппредставительство в Twitter.

Ранее в среду в Риге прошло массовое шествие в знак протеста против перевода школ национальных меньшинств на латышский язык обучения. Оно завершилось митингом в одном из рижских парков. "Реформа - бред! Реформе - нет!" - скандировали участники митинга.

Сопредседатель партии "Русский союз Латвии" (РСЛ), депутат Европарламента от республики Мирослав Митрофанов заявил корреспонденту ТАСС, что общая численность участников акции составила около 5 тыс. человек. Собравшиеся держали в руках плакаты "Русские школы - наш выбор", "Нет ассимиляции!", "Рабы немы! Мы - не рабы!", "Русский язык - язык победы!" и другие.

Спорная реформа

Минобрнауки Латвии ранее разработало, правительство одобрило, парламент в трех чтениях утвердил, а президент подписал закон о реформе, по итогам которой школы нацменьшинств перейдут на преподавание большинства предметов на латышском языке. Уроки на русском предполагается оставить лишь для нескольких предметов (русский язык, русская литература), а также для "предметов, связанных с культурой и историей". Постепенная реализация реформы начнется с начала нового учебного года, а завершится к 1 сентября 2021 года.

Это намерение вызвало волну недовольства среди русскоязычных жителей Латвии, которые составляют около 40% населения страны. Защитники русских школ уже провели множество массовых митингов, шествий и акций в знак протеста против реформы. Социал-демократическая партия "Согласие", выражающая интересы русскоязычных жителей Латвии, ранее оспорила в КС законность этой реформы. Истцы считают, что принятые властями страны соответствующие поправки к законам об образовании противоречат ряду статей конституции и международным обязательствам республики.

Конституционный суд Латвии на прошлой неделе признал реформу по переводу школ нацменьшинств на латышский язык обучения соответствующей основному закону республики.