САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 мая. /ТАСС/. Депутата законодательного собрания Санкт-Петербурга Максима Резника задержали на Невском проспекте в ходе проведения первомайской демонстрации за нарушение правил проведения публичных мероприятий, а затем отпустили после профилактической беседы, сообщили ТАСС в управлении МВД по городу и Ленинградской области.
"Он нарушал порядок проведения публичного мероприятия. С ним была проведена профилактическая беседа, после чего он был отпущен без привлечения к административной отвественности", - сказал представитель ведомства.
В Петербурге на Невском проспекте прошла демонстрация в честь 1 мая. В мероприятии приняли участие десятки тысяч человек.
Депутата заксобрания Петербурга Резника задержали на демонстрации, а потом отпустили
Как сообщили в региональном управлении МВД, причиной задержания стало нарушение порядка проведения публичного мероприятия
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 мая. /ТАСС/. Депутата законодательного собрания Санкт-Петербурга Максима Резника задержали на Невском проспекте в ходе проведения первомайской демонстрации за нарушение правил проведения публичных мероприятий, а затем отпустили после профилактической беседы, сообщили ТАСС в управлении МВД по городу и Ленинградской области.