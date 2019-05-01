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Депутата заксобрания Петербурга Резника задержали на демонстрации, а потом отпустили

Как сообщили в региональном управлении МВД, причиной задержания стало нарушение порядка проведения публичного мероприятия

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 мая. /ТАСС/. Депутата законодательного собрания Санкт-Петербурга Максима Резника задержали на Невском проспекте в ходе проведения первомайской демонстрации за нарушение правил проведения публичных мероприятий, а затем отпустили после профилактической беседы, сообщили ТАСС в управлении МВД по городу и Ленинградской области.

"Он нарушал порядок проведения публичного мероприятия. С ним была проведена профилактическая беседа, после чего он был отпущен без привлечения к административной отвественности", - сказал представитель ведомства.

В Петербурге на Невском проспекте прошла демонстрация в честь 1 мая. В мероприятии приняли участие десятки тысяч человек. 

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