Более 100 тыс. жителей Петербурга приняли участие в первомайском шествии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 мая. /ТАСС/. Представители различных профессий встретили Первомай на Невском проспекте в Санкт-Петербурге под лозунгом "За справедливую экономику в интересах человека труда".

С самого утра люди начали собираться у Площади Восстания и выстраиваться в колонны, длина которых к 11:00 мск достигала почти 1 км.

"Пришел, потому что проведение демонстрации на 1 мая - это наша традиция, которая должна существовать и сегодня. В детстве, я помню, мы ждали этого праздника, этот день всегда был каким-то особенным, как мы можем пропустить его сейчас?", - поделился с ТАСС участник демонстрации Станислав.

Всего на демонстрацию пришли более 100 тыс. человек. "Более 100 тыс. петербуржцев вышли на шествие, посвященное Празднику весны и труда", - сообщили ТАСС в пресс-службе правительства города.

Вместе с участниками демонстрации до Дворцовой площади прошли врио губернатора города Александр Беглов, спикер заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров, председатель Ленинградской федерации профсоюзов Владимир Дербин и другие.

В интересах человека труда

Участники шествия по традиции несли воздушные шары, ленты и флаги с символикой профсоюзов работников образования, врачей и других трудящихся. Участница демонстрации Вера рассказала ТАСС, что пришла на шествие добровольно и солидарна с его главным лозунгом - "За справедливую экономику в интересах человека труда".

"А как мы можем быть против этого лозунга? Я член профсоюза и руководитель почтового отделения, у меня зарплата еще ничего, а у моих сотрудников - хотелось бы больше. Будем надеяться, что нас услышат", - поделилась она.

Некоторые решили совместить два праздника в одном. "У меня сегодня день рождения. И тут тоже праздник - кому еще так везет и ради чьего дня рождения перекрывают Невский и устаивают демонстрацию?", - пошутил в беседе с ТАСС сотрудник Санкт-Петербургского научно-исследовательского института вакцин и сывороток Александр.

Концерт на Дворцовой

Участников шествия на Дворцовой площади ждал концерт. Перед его началом к ним обратился Беглов: "Я очень рад, что в этот день я вместе с вами. Хочу поздравить вас с Праздником весны и труда! В нашем городе живут креативные и активные, волевые люди. Наши фабрики, заводы и научные центры всегда задавали высокую планку и создавали блага не только для Петербурга, но и для страны", - сказал он.

Беглов также выразил благодарность ветеранам труда и призвал молодежь равняться на них. "Я уверен, что мы все вместе сможем решить задачу и сделать наш город современным, уютным и безопасным, ... чтобы каждая семья почувствовала изменения к лучшему. Я надеюсь на вашу поддержку и уверен, что все задачи мы с вами решим", - отметил врио губернатора.

Глава Ленинградской федерации профсоюзов Владимир Дербин, обращаясь к участникам демонстрации, отметил стабильность экономической ситуации в городе. "Сегодня 33 отраслевых профсоюза прошли по Невскому проспекту со своими лозунгами. В нашем городе экономическая ситуация стабильная, и это дорогого стоит. И я желаю вам, чтобы мы текущий год прожили достойно, с индексацией заработной платы", - сказал Дербин.

Он также напомнил, что 2 мая в городе впервые будет отмечаться День ветеранов труда. "Закон подписал Александр Дмитриевич Беглов, и я поздравляю ветеранов с наступающим праздником и надеюсь, что в следующем году мы будем снова отмечать его", - подчеркнул глава федерации.

Зрелище для туристов

Первомайская демонстрация на Невском проспекте вызвала большой интерес и у многочисленных туристов, которые в солнечный день прогуливались по центру Петербурга.

"Мне повезло увидеть такое. Интересно, мне уже объяснили, что это демонстрация в честь трудящихся, сначала я думал, что это какой-то фестиваль", - сказал ТАСС турист из Германии Эйван.

Внимание туристов привлек оркестр, который следовал перед колоннами участников шествия. Когда демонстрация завершилась на Дворцовой площади, гости города долго провожали музыкантов аплодисментами, продолжая снимать фото и видео на память.