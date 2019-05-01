СМИ: король Таиланда женился

БАНГКОК, 1 мая. /ТАСС/. Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) объявил, что сочетался браком с генералом Сутхидой Вачиралонгкорн, которая теперь известна как королева Сутхида. Об этом сообщила в среду газета Bangkok Post.

Поскольку брак состоялся в соответствии с законом и королевскими традициям, королева Сутхида с этого времени имеет право на все привилегии в соответствии с королевским титулом и статусом королевской семьи.

Как пишет газета The Nation, королева Сутхида, родившаяся 3 июня 1978 года, ранее работала стюардессой в компании Thai Airways. В августе 2014 года она была назначена командиром охраны семьи наследного принца Махи Вачиралонгкорна. Затем она стала командиром подразделения специальных операций Королевской гвардии и повышена до звания генерала в декабре 2016 года.

Рама X взошел на престол 1 декабря 2016 года - на 50-й день после смерти своего отца, правившего королевством на протяжении 70 лет. 1 января 2019 года Бюро королевского двора объявило, что коронация пройдет с 4 по 6 мая.