Мастера из 27 регионов РФ участвуют в фестивале художественных промыслов в Кисловодске

СТАВРОПОЛЬ, 1 мая. /ТАСС/. Всероссийский фестиваль художественных промыслов "Ладья" открылся в среду в Кисловодске. Участниками смотра стали мастера из 27 регионов РФ, сообщила пресс-служба губернатора края.

"Впервые на Ставрополье мастера из 27 регионов страны представили ремесла, сувениры, творческие мастер-классы <...> Главной площадкой фестиваля стал Курортный бульвар, экспозиции "Ладьи" разместились в 140 павильонах", - говорится в сообщении.

Фестиваль открыли выступления музыкантов и игровая программа для детей. Кисловодск будет принимать "Ладью" в течение пяти дней. В городе запланированы концерты, гастрономический вернисаж, квесты для детей.

На выставке-ярмарке российские мастера представили изделия из глины, керамики, бересты, фарфора и других материалов. "Мы рады, что к нам со всей России приехало так много мастеров. Это показывает, как богата наша культура, на таких праздниках ощущаешь себя частью большой семьи с разными традициями и обычаями", - цитирует пресс-служба губернатора Владимира Владимирова.

Ранее фестиваль проходил в Москве. "На Кавказских Минеральных Водах он организован по инициативе председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентины Матвиенко", - уточнили в пресс-службе.