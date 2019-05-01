В Краснодаре уволят заведующую детсадом, поставившую на колени ребенка

СОЧИ, 1 мая. /ТАСС/. Заведующая детским садом № 74, поставившая ребенка на колени и заставившая целовать землю, в ближайшее время будет уволена по статье. Об этом в среду ТАСС рассказал директор департамента образования Краснодара Алексей Некрасов.

В среду днем в социальных сетях появилось видео, на котором женщина в окружении маленьких детей ставит одного из них на колени и заставляет целовать землю. Судя по комментариям, ситуация произошла в одном из детских садов Краснодара, женщина является заведующей детским садом.

"Ситуация, которая случилась в детском саду № 74, недопустима для образовательных учреждений... ЧП в отрасли образования Краснодара. Будут предприняты самые жесткие меры, которые возможны по закону. В ближайший рабочий день заведующая будет уволена по статье. Соответственно, мы поддержим любые обвинения в ее адрес от родителей, поданные в правоохранительные органы и соответствующие органы системы профилактики", - сказал Некрасов.

Как добавили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю, "на основании размещенной в сети Интернет информации об инциденте в одном из детских садов Краснодара сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего".